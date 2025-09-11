Wirtschaft

VW-Aktie: Volkswagen-Chef lehnt Lyten-Batterien ab – "Nicht interessiert"

Die VW-Aktie steht unter Druck – und Konzernchef Thomas Schäfer zieht einen klaren Schlussstrich: Batterien vom US-Unternehmen Lyten sind für Volkswagen "überhaupt kein Thema". Statt auf riskante Partner setzt der Konzern auf eigene Powerco-Zellen – ein Kurs mit Signalwirkung für die Zukunft der VW-Aktie.