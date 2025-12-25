Finanzen

Stablecoins vs. Digitaler Euro: Wie digitales Geld den globalen Zahlungsverkehr verändert

Digitale Zahlungsmittel gewinnen zunehmend an Bedeutung und verändern, wie Geld transferiert und gespeichert wird. Stablecoins dringen in die Finanzwelt vor, während der digitale Euro in Europa als offizielles Zahlungsmittel entsteht. Welche Chancen bietet der digitale Euro im Vergleich zu privaten Stablecoins?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.12.2025 11:00
Lesezeit: 4 min
Stablecoins vs. Digitaler Euro: Wie digitales Geld den globalen Zahlungsverkehr verändert
Stablecoins und der digitale Euro prägen die Zukunft des digitalen Zahlungsverkehrs und erweitern die Möglichkeiten für globale Finanztransaktionen (Foto: iStock.com, Zerbor) Foto: Zerbor

Im Folgenden:

  • Warum Stablecoins den globalen Zahlungsverkehr schneller und günstiger machen als traditionelle Systeme.
  • Wie US-Dollar-gebundene Stablecoins die amerikanische Währungsdominanz im digitalen Raum verstärken.
  • Wie ein digitaler Euro eine europäische Alternative zu privaten Stablecoins spielen kann.

