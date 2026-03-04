Wirtschaft

Lithium-Boom inmitten von Deutschland: Warum Mitteldeutschland zum Lithium-Produzenten werden könnte

Lithium ist einer der wichtigsten und wertvollsten Rohstoffe für Zukunftstechnologien. Noch bezieht die EU das „weiße Gold“ teuer aus dem Ausland. Doch Deutschland besitzt signifikante Lithiumvorkommen und könnte zu einem wichtigen Akteur in der Batteriezellproduktion für Europa werden. Erfahren Sie, wo das "weiße Gold" in Deutschland zu Hause ist.