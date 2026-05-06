Finanzen

Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger

Morningstar sieht bei ausgewählten US-Aktien langfristige Chancen, doch selbst starke Marktführer müssen regelmäßig überprüft werden. Welche Werte erscheinen robust genug für viele Jahre im Depot?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
06.05.2026 12:25
Lesezeit: 4 min
Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger
Morningstar verweist auf fünf US-Aktien mit starken Geschäftsmodellen, deren langfristiges Potenzial Anleger dennoch regelmäßig an Bewertung und Investmentthese messen sollten (Foto: dpa) Foto: insta_photos

Im Folgenden:

Morningstar nennt fünf US-Aktien für langfristige AnlegerIm Podcast „The Morning Filter“ sagte Morningstar-Chefstratege David Sekera, dass er als Investor nicht nur an den Kauf und das...

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