Morningstar nennt 5 Favoriten: US-Aktien für geduldige Anleger

Morningstar verweist auf fünf US-Aktien mit starken Geschäftsmodellen, deren langfristiges Potenzial Anleger dennoch regelmäßig an Bewertung und Investmentthese messen sollten (Foto: dpa)

Morningstar verweist auf fünf US-Aktien mit starken Geschäftsmodellen, deren langfristiges Potenzial Anleger dennoch regelmäßig an Bewertung und Investmentthese messen sollten (Foto: dpa) Foto: insta_photos

Im Folgenden:

Morningstar nennt fünf US-Aktien für langfristige AnlegerIm Podcast „The Morning Filter“ sagte Morningstar-Chefstratege David Sekera, dass er als Investor nicht nur an den Kauf und das...

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