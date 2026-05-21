Finanzen

So haben die Börsenprofis ihre Portfolios in der Iran-Krise angepasst

Die Iran-Krise und hohe Bewertungen im Technologiesektor spalten die größten Investoren der Welt. Besonders die Microsoft-Aktie zeigt, wie uneinig die Wall Street derzeit ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.05.2026 12:02
Lesezeit: 6 min
So haben die Börsenprofis ihre Portfolios in der Iran-Krise angepasst
Die Starinvestoren haben ihre Portfolios angepasst. (Illustration: ChatGPT)

Im Folgenden:

  • Warum Microsoft gleichzeitig die meistverkaufte und meistgekaufte Aktie der Wall Street ist.
  • Wie Buffett, Gates, Ackman, Wood und Burry ihre Portfolios im ersten Quartal 2026 umgebaut haben.
  • Weshalb die Iran-Krise die Strategien der größten Investoren der Welt erstmals ernsthaft gespalten hat.

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