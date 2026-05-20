Wirtschaft

KI-Tsunami setzt Kapitalfonds unter Druck und macht IT-Firmen unverkäuflich

Der KI-Tsunami trifft Kapitalfonds ausgerechnet dort, wo sie jahrelang besonders teuer eingekauft haben. Viele IT- und Softwarefirmen verlieren an Wert, Käufer ziehen sich zurück und die Frage wird brisant, wer am Ende auf den Problemfirmen sitzen bleibt.
Autor
Jesper Kongskov, Børsen
20.05.2026 16:00
Lesezeit: 4 min
KI-Tsunami setzt Kapitalfonds unter Druck und macht IT-Firmen unverkäuflich
Private Equity steht vor einer KI-Falle. Viele IT-Beteiligungen verlieren an Reiz, Verkaufsprozesse stocken und auch deutsche Anleger spüren die Folgen direkt. (Foto: dpa | Julian Stratenschulte) Foto: Julian Stratenschulte

Im Folgenden:

  • Warum der KI-Tsunami Kapitalfonds jetzt besonders hart trifft.
  • Wie IT-Firmen durch KI plötzlich an Wert verlieren.
  • Weshalb Käufer bei Softwareunternehmen immer vorsichtiger werden.

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