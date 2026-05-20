Wirtschaft

KI-Tsunami setzt Kapitalfonds unter Druck und macht IT-Firmen unverkäuflich

Der KI-Tsunami trifft Kapitalfonds ausgerechnet dort, wo sie jahrelang besonders teuer eingekauft haben. Viele IT- und Softwarefirmen verlieren an Wert, Käufer ziehen sich zurück und die Frage wird brisant, wer am Ende auf den Problemfirmen sitzen bleibt.