Nvidia-Aktie: US-Chipgigant überrascht Wall Street mit Rekordzahlen

Nvidia-Aktie: KI-Boom treibt Umsatz und Gewinn auf Rekordniveau

Die Nvidia-Aktie steht nach den jüngsten Quartalszahlen erneut im Fokus der Anleger. Der US-Chipkonzern Nvidia hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres 2027 die Erwartungen der Wall Street auf allen Ebenen übertroffen und damit die KI-Rally an der Börse weiter angeheizt. Vor allem die starken Nvidia-Zahlen aus dem Data-Center-Geschäft sowie der optimistische Ausblick sorgten für Aufmerksamkeit bei Investoren.

Der Chipkonzern erzielte im Berichtszeitraum einen Umsatz von 81,6 Milliarden US-Dollar und damit rund 85 Prozent mehr als im Vorjahresquartal. Analysten hatten zuvor lediglich mit Erlösen von 78,85 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 79,2 Milliarden Dollar gerechnet. Der um Sondereffekte bereinigte operative Gewinn kletterte um fast 150 Prozent auf 53,5 Milliarden US-Dollar. Auch hier lag Nvidia deutlich über den Prognosen der Experten.

Besonders stark entwickelte sich erneut die Data-Center-Sparte. Das Segment erzielte Erlöse von 75,8 Milliarden Dollar und bleibt damit die zentrale Wachstumsmaschine des Konzerns. Nvidia profitiert weiterhin massiv vom weltweiten KI-Boom und der hohen Nachfrage nach Hochleistungsprozessoren für Rechenzentren.

Nvidia-Zahlen übertreffen erneut die Erwartungen

Auch beim Gewinn je Aktie lieferte der Konzern bessere Werte als erwartet. Nvidia meldete einen Gewinn je Aktie von 1,87 US-Dollar. Analysten hatten im Vorfeld lediglich mit 1,75 beziehungsweise 1,76 US-Dollar gerechnet. Der Nettogewinn lag bei 45,6 Milliarden Dollar nach erwarteten 43,3 Milliarden Dollar.

Die stark beachtete Bruttomarge erreichte im Quartal 75,3 Prozent. Im Vorfeld war der Markt lediglich von stabilen 75 Prozent ausgegangen. Damit zeigen die Nvidia-Zahlen, dass der Konzern trotz steigender Kosten für Speicherchips und Chip-Packaging seine Profitabilität weiter hochhalten kann. Für zusätzlichen Rückenwind bei der Nvidia-Aktie sorgt der starke Ausblick. Nvidia erwartet im zweiten Quartal einen Umsatz von rund 91 Milliarden US-Dollar beziehungsweise 89,5 Milliarden Dollar. Analysten hatten zuvor lediglich mit 87,3 Milliarden Dollar beziehungsweise 87,36 Milliarden Dollar gerechnet.

Aktienrückkäufe und Dividende sorgen für Fantasie

Darüber hinaus kündigte der Konzern ein neues Aktienrückkaufprogramm im Volumen von 80 Milliarden US-Dollar an. Gleichzeitig hebt Nvidia die Quartalsdividende massiv von 0,01 auf 0,25 US-Dollar je Aktie an. Die Dividende steigt damit um 2.400 Prozent.