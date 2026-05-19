US-Börsenbericht: Tech-Aktien fallen weiter, da die Angst vor kriegsbedingter Inflation zunimmt

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock)

Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Ausverkauf im Technologiesektor

Der Ausverkauf bei den Aktien der Chiphersteller setzte sich am Dienstag fort und drückte den Nasdaq angesichts der Sorge vor den Risiken einer kriegsbedingten Inflation weiter ins Minus.

Alle Mag-7-Aktien bis auf eine fielen, wobei eine Reihe von Tech-Aktien spürbare Rückschläge hinnehmen musste, während die Anleger abwägten, ob die jüngsten Kurshöchststände im KI-Sektor überzogen waren und einer Konsolidierung bedurften.

Tech-Aktien waren das bestimmende Thema des Tages an der Wall Street, da sechs der sieben Mag-7-Aktien nachgaben.

Tesla erlitt den deutlichsten Rückschlag und fiel bis zum Handelsschluss um 3,2 Prozent, während Amazon um 2,8 Prozent abrutschte und Alphabet um 2 Prozent nachgab.

Software-Aktien blieben im Durchschnitt weitgehend unbeschadet, wobei ein iShares-ETF für diesen Sektor zum Handelsschluss mit einem Plus von 0,6 Prozent notierte.

Druck auf Leitindizes und Reisewerte

Auch für Luftfahrtaktien war es ein schwacher Handelstag: United Airlines gab um 3,2 Prozent nach, obwohl das Unternehmen erklärte, es erwarte einen Anstieg der Passagierzahlen im Sommer. Gleichzeitig verlor JetBlue 3 Prozent und Delta fiel um 2 Prozent.

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 0,84 Prozent und schloss bei 25.870,71 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,65 Prozent auf 49.364,31 Punkte nachgab.

Der S&P 500 sank um 0,67 Prozent auf 7.353,68 Punkte.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg um fast 2 Prozent auf 111 US-Dollar pro Barrel, da die Anleger auf weitere Neuigkeiten über den fragilen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran warteten.

Entscheidende Bewegungen bei Einzelwerten

Home Depot machte wieder Boden gut, nachdem die Aktie zur Handelseröffnung zunächst um 3 Prozent eingebrochen war, da eine wichtige Umsatzkennzahl im jüngsten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 0,87 Prozent.

Citigroup gab um 2 Prozent nach, nachdem die Aktie von dem CFRA-Analysten Kenneth Leon herabgestuft worden war.

Alphabet fiel um 2,3 Prozent, nachdem der Google-CEO auf der I/O-Tech-Keynote erklärt hatte, dass das leistungsstärkste KI-Modell des Unternehmens, Gemini Pro 3.5, noch nicht verfügbar sein werde, was für ein enttäuschtes Raunen im Publikum sorgte.