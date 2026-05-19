Finanzen

US-Börsenbericht: Tech-Aktien fallen weiter, da die Angst vor kriegsbedingter Inflation zunimmt

Düstere Wolken über den Märkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Börse heute in Atem halten und worauf Anleger jetzt achten müssen.
Autor
Bonnier Investor
19.05.2026 22:03
Lesezeit: 1 min
US-Börsenbericht: Tech-Aktien fallen weiter, da die Angst vor kriegsbedingter Inflation zunimmt
Blick auf das Herz der US-Börsen in einem der bedeutendsten Finanzzentren der Welt. (Foto: Farid El Messaoudi/iStock) Foto: Farid El Messaoudi/iStock

Ausverkauf im Technologiesektor

Der Ausverkauf bei den Aktien der Chiphersteller setzte sich am Dienstag fort und drückte den Nasdaq angesichts der Sorge vor den Risiken einer kriegsbedingten Inflation weiter ins Minus.

Alle Mag-7-Aktien bis auf eine fielen, wobei eine Reihe von Tech-Aktien spürbare Rückschläge hinnehmen musste, während die Anleger abwägten, ob die jüngsten Kurshöchststände im KI-Sektor überzogen waren und einer Konsolidierung bedurften.

Tech-Aktien waren das bestimmende Thema des Tages an der Wall Street, da sechs der sieben Mag-7-Aktien nachgaben.

Tesla erlitt den deutlichsten Rückschlag und fiel bis zum Handelsschluss um 3,2 Prozent, während Amazon um 2,8 Prozent abrutschte und Alphabet um 2 Prozent nachgab.

Software-Aktien blieben im Durchschnitt weitgehend unbeschadet, wobei ein iShares-ETF für diesen Sektor zum Handelsschluss mit einem Plus von 0,6 Prozent notierte.

Druck auf Leitindizes und Reisewerte

Auch für Luftfahrtaktien war es ein schwacher Handelstag: United Airlines gab um 3,2 Prozent nach, obwohl das Unternehmen erklärte, es erwarte einen Anstieg der Passagierzahlen im Sommer. Gleichzeitig verlor JetBlue 3 Prozent und Delta fiel um 2 Prozent.

Der technologielastige Nasdaq Composite fiel um 0,84 Prozent und schloss bei 25.870,71 Punkten, während der Dow Jones Industrial Average um 0,65 Prozent auf 49.364,31 Punkte nachgab.

Der S&P 500 sank um 0,67 Prozent auf 7.353,68 Punkte.

Der Preis für Rohöl der Sorte Brent stieg um fast 2 Prozent auf 111 US-Dollar pro Barrel, da die Anleger auf weitere Neuigkeiten über den fragilen Waffenstillstand zwischen den USA und dem Iran warteten.

Entscheidende Bewegungen bei Einzelwerten

Home Depot machte wieder Boden gut, nachdem die Aktie zur Handelseröffnung zunächst um 3 Prozent eingebrochen war, da eine wichtige Umsatzkennzahl im jüngsten Quartal die Erwartungen der Analysten verfehlt hatte. Die Aktie beendete den Handel mit einem Plus von 0,87 Prozent.

Citigroup gab um 2 Prozent nach, nachdem die Aktie von dem CFRA-Analysten Kenneth Leon herabgestuft worden war.

Alphabet fiel um 2,3 Prozent, nachdem der Google-CEO auf der I/O-Tech-Keynote erklärt hatte, dass das leistungsstärkste KI-Modell des Unternehmens, Gemini Pro 3.5, noch nicht verfügbar sein werde, was für ein enttäuschtes Raunen im Publikum sorgte.

Mehr zum Thema
Bleiben Sie über das Thema dieses Artikels auf dem Laufenden Klicken Sie auf [+], um eine E-Mail zu erhalten, sobald wir einen neuen Artikel mit diesem Tag veröffentlichen

Jede Anlage am Kapitalmarkt ist mit Chancen und Risiken behaftet. Der Wert der genannten Aktien, ETFs oder Investmentfonds unterliegt auf dem Markt Schwankungen. Der Kurs der Anlagen kann steigen oder fallen. Im äußersten Fall kann es zu einem vollständigen Verlust des angelegten Betrages kommen. Mehr Informationen finden Sie in den jeweiligen Unterlagen und insbesondere in den Prospekten der Kapitalverwaltungsgesellschaften.

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

US-Börsenbericht: Tech-Aktien fallen weiter, da die Angst vor kriegsbedingter Inflation zunimmt
DWN
Finanzen
Finanzen US-Börsenbericht: Tech-Aktien fallen weiter, da die Angst vor kriegsbedingter Inflation zunimmt
19.05.2026

Düstere Wolken über den Märkten: Erfahren Sie, welche Entwicklungen die Börse heute in Atem halten und worauf Anleger jetzt achten...

Bundeswehr-Beförderungsstopp sorgt für massive Kritik
DWN
Politik
Politik Bundeswehr-Beförderungsstopp sorgt für massive Kritik
19.05.2026

Mitten in den Reformplänen der Bundeswehr löst der Bundeswehr-Beförderungsstopp heftige Diskussionen aus. Gerichtsurteile erzwingen...

Koalition sucht richtigen Zeitpunkt: Bundestag diskutiert Verzicht auf Diätenerhöhung
DWN
Politik
Politik Koalition sucht richtigen Zeitpunkt: Bundestag diskutiert Verzicht auf Diätenerhöhung
19.05.2026

Eigentlich war die nächste Diätenerhöhung bereits fest eingeplant. Doch die wirtschaftliche Lage und harte Sparmaßnahmen verändern die...

VW-Aktie: Anleger blicken auf Stellenabbau beim VW-Entwicklungsdienstleister IAV
DWN
Finanzen
Finanzen VW-Aktie: Anleger blicken auf Stellenabbau beim VW-Entwicklungsdienstleister IAV
19.05.2026

Tausende Arbeitsplätze stehen bei IAV auf dem Spiel, die Stimmung unter den Beschäftigten ist angespannt. Während die IG Metall massive...

Varta-Stellenabbau: Produktion in Nördlingen endet, über 300 Arbeitsplätze fallen weg
DWN
Unternehmen
Unternehmen Varta-Stellenabbau: Produktion in Nördlingen endet, über 300 Arbeitsplätze fallen weg
19.05.2026

Varta verliert einen entscheidenden Kunden und zieht drastische Konsequenzen. Die Produktion im Werk Nördlingen endet, rund 350...

Schutz für Stahlindustrie: EU verschärft Zollregeln für Stahlimporte
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Schutz für Stahlindustrie: EU verschärft Zollregeln für Stahlimporte
19.05.2026

Europas Stahlhersteller kämpfen seit Jahren gegen günstige Importe aus dem Ausland. Nun zieht die EU die Reißleine und verschärft die...

Cerebras-Aktie: Nvidia-Konkurrent startet mit großem Knall an der Börse
DWN
Finanzen
Finanzen Cerebras-Aktie: Nvidia-Konkurrent startet mit großem Knall an der Börse
19.05.2026

Vor ein paar Tagen ging in den USA ein Chiphersteller an die Börse, der als einer der heißesten Nvidia-Konkurrenten gilt. Die...

Straße von Hormus unter Druck: VAE planen Pipeline als Antwort auf den Iran-Krieg
DWN
Politik
Politik Straße von Hormus unter Druck: VAE planen Pipeline als Antwort auf den Iran-Krieg
19.05.2026

Die VAE beschleunigen den Bau einer neuen Ölpipeline, die den Export unabhängiger von der Straße von Hormus machen soll. Für Europa und...