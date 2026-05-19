Politik

Koalition sucht richtigen Zeitpunkt: Bundestag diskutiert Verzicht auf Diätenerhöhung

Eigentlich war die nächste Diätenerhöhung bereits fest eingeplant. Doch die wirtschaftliche Lage und harte Sparmaßnahmen verändern die politische Debatte grundlegend. Union, SPD und andere Fraktionen suchen nach einem passenden Zeitpunkt für den Verzicht. Könnte daraus sogar ein politischer Machtpoker entstehen?