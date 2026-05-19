Politik

Koalition sucht richtigen Zeitpunkt: Bundestag diskutiert Verzicht auf Diätenerhöhung

Eigentlich war die nächste Diätenerhöhung bereits fest eingeplant. Doch die wirtschaftliche Lage und harte Sparmaßnahmen verändern die politische Debatte grundlegend. Union, SPD und andere Fraktionen suchen nach einem passenden Zeitpunkt für den Verzicht. Könnte daraus sogar ein politischer Machtpoker entstehen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 17:13
Lesezeit: 2 min
Koalition sucht richtigen Zeitpunkt: Bundestag diskutiert Verzicht auf Diätenerhöhung
Blick in den Plenarsaal des Bundestags. (Foto: dpa) Foto: Michael Kappeler

Im Folgenden:

  • Warum wächst der Druck auf die Politik beim Thema Diätenerhöhung?
  • Weshalb könnte die GKV-Reform plötzlich entscheidend werden?
  • Wie hoch sollte die Diätenerhöhung ursprünglich ausfallen?

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