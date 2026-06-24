Politik

Bertelsmann Stiftung warnt: Abkehr von Energiewende gefährdet Jobs

Eine Untersuchung sieht einen Beschäftigungsrekord bei erneuerbaren Energien. Eine energiepolitische Kursänderung der Bundesregierung könnte viele Arbeitsplätze kosten. Deshalb fordert die Stiftung jetzt den weiteren Ausbau der erneuerbaren Energien in Deutschland.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.06.2026 15:08
Lesezeit: 2 min
Bertelsmann Stiftung warnt: Abkehr von Energiewende gefährdet Jobs
Bundeswirtschaftsministerin Katharina Reiche (CDU) will Kosten senken und den Zubau von Wind- und Solaranlagen stärker an den hinterherhinkenden Netzausbau anpassen. (Foto: dpa) Foto: Katharina Kausche

Im Folgenden:

  • Wie eine energiepolitische Kurswende Arbeitsplätze gefährden könnte.
  • Weshalb der Verlust der heimischen Windkraft nicht eintreten darf.
  • Welche konkreten Regierungspläne den Beschäftigungsrekord bedrohen.

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