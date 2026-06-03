Wirtschaft

Hat Deutschland die Lösung für Europas Stromnetz-Krise gefunden?

Deutschland erlebt einen Solarboom auf Dächern, Balkonen und Parkplätzen. Während Dänemark unter einem überlasteten Stromnetz leidet, zeigen deutsche Akteure, wie private Haushalte, Batterien und digitale Steuerung die Energiewende beschleunigen könnten.
Autor
avtor
Mathias Sommer
03.06.2026 16:04
Lesezeit: 8 min
Hat Deutschland die Lösung für Europas Stromnetz-Krise gefunden?
In Deutschland sind im vergangenen Jahr nach Angaben der Solarbranche so viele neue Solaranlagen zur Strom- und Wärmeerzeugung errichtet worden wie nie zuvor. (Foto: dpa) Foto: Jens Büttner

Im Folgenden:

  • Warum Deutschlands Solarboom Europas Debatte verändert.
  • Wie Haushalte zu aktiven Stützen der Energiewende werden.
  • Welche Rolle Batterien für ein stabileres Stromnetz spielen.

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