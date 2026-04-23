Wirtschaft

Neue Energiepläne der EU: Unsicherheit im Markt für Solaranlagen und Wärmepumpen

Die EU-Energiepolitik setzt verstärkt auf Förderprogramme für Wärmepumpen und Solaranlagen, doch in der Installationsbranche wächst die Skepsis. Bremsen angekündigte Zuschüsse den Markt, indem sie Investitionen verzögern?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.04.2026 19:00
Lesezeit: 2 min
Neue Energiepläne der EU: Unsicherheit im Markt für Solaranlagen und Wärmepumpen
Förderprogramme für Wärmepumpen und Solaranlagen könnten die Nachfrage steigern, zugleich aber warnen Installateure vor verzögerten Investitionen durch die EU-Energiepolitik (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum EU-Förderprogramme für Solaranlagen den Markt kurzfristig lähmen können.
  • Weshalb Installateure die neue EU-Energieinitiative „Accelerate EU" mit Skepsis betrachten.
  • Welche Förderalternativen Branchenverbände statt klassischer Zuschüsse fordern.

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