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Nach Gewinneinbruch um 91 Prozent: Porsche-Aktionäre rechnen mit Konzernführung ab

Scherbenhaufen, Standstreifen, Krise: Der Porsche-Führung bläst auf der Hauptversammlung heftiger Gegenwind entgegen. Was die Investoren kritisieren - und wann der neue Porsche-Chef liefern will.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.06.2026 14:04
Lesezeit: 1 min
Nach Gewinneinbruch um 91 Prozent: Porsche-Aktionäre rechnen mit Konzernführung ab
Unmut der Investoren: Ex-Chef Oliver Blume sei zu lange in einer überlastenden Doppelrolle gewesen und die verfehlte Elektro-Strategie des Vorstands nicht ausreichend kontrolliert worden. (Foto: dpa) Foto: Moritz Frankenberg

Im Folgenden:

  • Warum die Porsche-Aktionäre der Konzernführung ein strukturelles Versagen vorwerfen.
  • Weshalb der Gewinn des Stuttgarter Sportwagenbauers im Krisenjahr um 91 Prozent einbrach.
  • Wie der neue Porsche-Chef Michael Leiters die Wende ab 2026 schaffen will.

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