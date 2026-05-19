Politik

Straße von Hormus unter Druck: VAE planen Pipeline als Antwort auf den Iran-Krieg

Die VAE beschleunigen den Bau einer neuen Ölpipeline, die den Export unabhängiger von der Straße von Hormus machen soll. Für Europa und Deutschland geht es um mehr als Energieversorgung, denn die neue Route könnte die Machtverhältnisse am globalen Ölmarkt verschieben.