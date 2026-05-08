Politik

Eskalationsspirale trotz Waffenruhe: USA und Iran liefern sich Gefechte in der Straße von Hormus

Die fragile Waffenruhe zwischen Washington und Teheran steht kurz vor dem Kollaps. Nach Attacken auf US-Zerstörer reagiert das US-Militär mit "Vergeltungsschlägen" auf iranischem Territorium, während Teheran die Angriffe auf die Emirate ausweitet und der Gegenseite Vertragsbruch vorwirft.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
08.05.2026 15:50
Lesezeit: 4 min
Eskalationsspirale trotz Waffenruhe: USA und Iran liefern sich Gefechte in der Straße von Hormus
Ein Feuer und Rauchschwaden steigen auf, nachdem Trümmer einer abgefangenen iranischen Drohne nach Angaben der Behörden in Fudschaira, Vereinigte Arabische Emirate eine Öleinrichtung getroffen haben (Foto: dpa).

Im Folgenden:

  • Warum trotz offiziell geltender Waffenruhe gekämpft wird.
  • Welche 14 Punkte das US-Friedensangebot enthält und was der Iran darüber denkt.
  • Weshalb die Straße von Hormus für die Weltwirtschaft so entscheidend ist – und was die Eskalation bedeutet.

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