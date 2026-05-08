Politik

Eskalationsspirale trotz Waffenruhe: USA und Iran liefern sich Gefechte in der Straße von Hormus

Die fragile Waffenruhe zwischen Washington und Teheran steht kurz vor dem Kollaps. Nach Attacken auf US-Zerstörer reagiert das US-Militär mit "Vergeltungsschlägen" auf iranischem Territorium, während Teheran die Angriffe auf die Emirate ausweitet und der Gegenseite Vertragsbruch vorwirft.