Politik

Angriffe auf Frachter nehmen zu: Konflikt in der Straße von Hormus weitet sich aus

Die militärischen Spannungen zwischen Iran und den USA verlagern sich zunehmend auf zentrale Seewege und gefährden damit zunehmend den globalen Energiehandel. Welche Folgen hat diese Eskalation an der Straße von Hormus für die Stabilität internationaler Lieferketten und die wirtschaftliche Lage in Europa?