Politik

Angriffe auf Frachter nehmen zu: Konflikt in der Straße von Hormus weitet sich aus

Die militärischen Spannungen zwischen Iran und den USA verlagern sich zunehmend auf zentrale Seewege und gefährden damit zunehmend den globalen Energiehandel. Welche Folgen hat diese Eskalation an der Straße von Hormus für die Stabilität internationaler Lieferketten und die wirtschaftliche Lage in Europa?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.04.2026 11:11
Lesezeit: 3 min
Angriffe auf Frachter nehmen zu: Konflikt in der Straße von Hormus weitet sich aus
Die zunehmenden Angriffe auf Frachtschiffe und Tanker zeigen, wie sich der Konflikt zwischen Iran und den USA über die Straße von Hormus hinaus auf internationale Seewege ausdehnt (Foto: dpa) Foto: Morteza Akhoundi

Im Folgenden:

  • Warum iranische Beschlagnahmungen internationaler Frachter den globalen Energiehandel gefährden.
  • Wie die US-Operation Economic Fury die Spannungen an der Straße von Hormus weiter verschärft.
  • Welche Folgen die eskalierenden Angriffe auf Handelsschiffe für deutsche Unternehmen und Lieferketten haben.

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