Wirtschaft

Schutz für Stahlindustrie: EU verschärft Zollregeln für Stahlimporte

Europas Stahlhersteller kämpfen seit Jahren gegen günstige Importe aus dem Ausland. Nun zieht die EU die Reißleine und verschärft die Zollregeln deutlich. Weniger Stahl soll künftig zollfrei eingeführt werden dürfen. Drohen jetzt neue Spannungen im internationalen Handel?