Wirtschaft

VW-Aktie im Krisenmodus trotz radikalem Jobabbau

Volkswagen will sparen, kürzen und umbauen, doch der Druck auf den Konzern bleibt enorm. Zehntausende Stellen fallen weg, Werke verlieren Kapazitäten, die Elektrostrategie liefert noch nicht genug Ertrag. Für die VW-Aktie entscheidet sich nun, ob der Sparkurs den deutschen Autoriesen stabilisiert oder nur die nächste Schwächephase überdeckt.