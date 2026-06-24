Politik

Aus für milliardenteures Rüstungsprojekt: Pistorius zieht den Stecker für Fregatte F126

Erst der Flop beim deutsch-französischen Luftkampfsystem FCAS, nun das Ende für das Fregattenprojekt F126. Binnen weniger Wochen platzen zwei Großprojekte, wenn auch aus unterschiedlichen Gründen.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
24.06.2026 17:13
Lesezeit: 3 min
Aus für milliardenteures Rüstungsprojekt: Pistorius zieht den Stecker für Fregatte F126
Verteidigungsministerium erklärt Aus für Fregatte F126: Boris Pistorius bei der Kiellegung der Fregatte F126 "Niedersachsen" am 3. Juni 2024 auf der Peene-Werft. (Foto: dpa) Foto: Stefan Sauer

Im Folgenden:

  • Warum das Fregattenprojekt F126 nach massiven Verzögerungen stoppt.
  • Welche finanziellen Folgen der Abbruch des Rüstungsprojekts für den Bundeshaushalt hat.
  • Weshalb nach dem FCAS-Aus das zweite militärische Großprojekt der Bundeswehr scheitert.

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