Finanzen

VW-Aktie: Anleger blicken auf Stellenabbau beim VW-Entwicklungsdienstleister IAV

Tausende Arbeitsplätze stehen bei IAV auf dem Spiel, die Stimmung unter den Beschäftigten ist angespannt. Während die IG Metall massive Kritik übt, richtet sich der Blick vieler Anleger bereits auf die Auswirkungen für die VW-Aktie und den Volkswagen-Konzern.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
19.05.2026 16:00
Lesezeit: 2 min
VW-Aktie: Anleger blicken auf Stellenabbau beim VW-Entwicklungsdienstleister IAV
VW-Aktie im Fokus: Beschäftigte des VW-Entwicklungsdienstleisters IAV nehmen an einer Demonstration teil. (Foto: dpa) Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum protestieren 1.000 Beschäftigte gegen die IAV-Pläne?
  • Weshalb steht der Berliner Standort vor dem Aus?
  • Welche Folgen drohen der VW-Aktie jetzt konkret?

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