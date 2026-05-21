Wirtschaft

Flugpreise fallen: Warum die Rabattwelle für Reisende trügerisch ist

Kerosin wird teurer, Airlines streichen Flüge, doch ausgerechnet jetzt sinken auf vielen Europa-Routen die Ticketpreise. Der Rabatt wirkt wie ein Geschenk an verunsicherte Urlauber, ist aber vor allem ein Signal der Schwäche: Die Branche kämpft um Buchungen, während höhere Kosten längst auf die nächsten Flugpreise zusteuern.