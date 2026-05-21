Wirtschaft

Flugpreise fallen: Warum die Rabattwelle für Reisende trügerisch ist

Kerosin wird teurer, Airlines streichen Flüge, doch ausgerechnet jetzt sinken auf vielen Europa-Routen die Ticketpreise. Der Rabatt wirkt wie ein Geschenk an verunsicherte Urlauber, ist aber vor allem ein Signal der Schwäche: Die Branche kämpft um Buchungen, während höhere Kosten längst auf die nächsten Flugpreise zusteuern.
Autor
avtor
Teja Grapulin
21.05.2026 06:44
Lesezeit: 4 min
Flugpreise fallen: Warum die Rabattwelle für Reisende trügerisch ist
Flugpreise fallen auf vielen Europa-Routen, obwohl Kerosin teurer wird. (Foto: dpa | Boris Roessler) Foto: Boris Roessler

Im Folgenden:

  • Warum Flugpreise trotz teurem Kerosin plötzlich auf vielen Europa-Strecken sinken.
  • Welche Risiken hinter den vermeintlichen Schnäppchen der Airlines stehen.
  • Wie Reisende jetzt zwischen früher Buchung und später Klarheit abwägen.

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Teja Grapulin

Zum Autor:

Teja Grapulin ist Journalistin bei der slowenischen Wirtschaftszeitung „Casnik Finance“ und deckt ein breites Spektrum an Themen ab – von der Aufarbeitung komplexer nationaler und EU-Behördenabläufe bis hin zur Berichterstattung über aktuelle wirtschaftliche Ereignisse, die für die Geschäftswelt von entscheidender Bedeutung sind.

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