Politik

Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin

Die Lieferung aus Nahost geschieht nach israelischen Angaben auf Bitte des deutschen Energieministeriums. Der deutsche Verkehrsminister Schnieder hatte unlängst noch behauptet, ein Mangel sei nicht absehbar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
06.05.2026 10:14
Lesezeit: 1 min
Kerosin-Mangel im Sommer? Israel liefert Deutschland Kerosin
Lufthansa streicht 20.000 Flüge bis Oktober: Als Reaktion auf hohe Kerosinpreise legt die Lufthansa erste Flugzeuge still. (Foto: dpa) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Deutschland trotz offizieller Entwarnung nun Kerosin aus Israel bezieht.
  • Wie der Irankrieg den Kerosinpreis mehr als verdoppelt und Engpässe ausgelöst hat.
  • Welche Folgen der drohende Kerosinmangel für deutsche Fluggesellschaften hat.

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