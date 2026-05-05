Politik

Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält

Olena Zelenska steht im Ukraine-Krieg für eine Form von Widerstand, die weit über Politik hinausreicht und psychische Gesundheit, kulturelle Identität sowie internationale Hilfe miteinander verbindet. Wie gelingt es ihr, einem verwundeten Land Stimme, Halt und Zukunftsperspektive zu geben?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
05.05.2026 13:31
Lesezeit: 10 min
Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält
Olena Zelenska macht deutlich, wie der Ukraine-Krieg den Alltag der Bevölkerung prägt und warum Kultur und psychische Gesundheit für die Widerstandskraft des Landes entscheidend sind (Foto: dpa) Foto: Marcus Brandt

Im Folgenden:

  • Warum Olena Zelenska psychische Gesundheit als Überlebensfrage für die gesamte Ukraine betrachtet.
  • Wie der Krieg ukrainische Kinder prägt – und was die First Lady dagegen unternimmt.
  • Weshalb Zelenska Kultur als Waffe gegen russische Vereinnahmung der ukrainischen Identität einsetzt.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Biontech spart radikal: 1.860 Stellen in Gefahr
DWN
Unternehmen
Unternehmen Biontech spart radikal: 1.860 Stellen in Gefahr
05.05.2026

Biontech zieht die Notbremse und fährt Kapazitäten drastisch herunter. Der Sparkurs trifft Standorte weltweit – und bringt Tausende...

Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält
DWN
Politik
Politik Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält
05.05.2026

Olena Zelenska steht im Ukraine-Krieg für eine Form von Widerstand, die weit über Politik hinausreicht und psychische Gesundheit,...

Rheinmetall-Aktie steigt trotz schwachem Quartal
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie steigt trotz schwachem Quartal
05.05.2026

Die Zahlen fallen schwächer aus als erwartet, doch die Aktie reagiert überraschend robust. Statt Abverkauf setzt Rheinmetall auf eine...

KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern
DWN
Technologie
Technologie KI frisst Google: Warum Unternehmen ihre Sichtbarkeit verlieren - und wie sie das ändern
05.05.2026

Jahrelang investierten deutsche Unternehmen erhebliche Budgets in die Suchmaschinenoptimierung (SEO). Wer bei Google auf Seite eins stand,...

Schnappt sich BYD die Gläserne Manufaktur in Dresden?
DWN
Unternehmen
Unternehmen Schnappt sich BYD die Gläserne Manufaktur in Dresden?
05.05.2026

BYD: Der chinesische E-Auto-Marktführer will nach Deutschland – und hat dabei offenbar ein ehemaliges Volkswagen-Werk im Blick.

China gewährt Afrika fast flächendeckend Zollfreiheit: mit einer Ausnahme
DWN
Politik
Politik China gewährt Afrika fast flächendeckend Zollfreiheit: mit einer Ausnahme
05.05.2026

China öffnet seinen Markt weitgehend für Afrika. 53 von 54 Staaten erhalten zollfreien Zugang – der Schritt ist jedoch nicht nur...

Deutsche Post AG vor dem Aus: DHL übernimmt
DWN
Unternehmen
Unternehmen Deutsche Post AG vor dem Aus: DHL übernimmt
05.05.2026

Ein Traditionsname verschwindet aus der deutschen Wirtschaftsgeschichte, während ein globaler Logistiker seine Marke endgültig...

Ölfirmen machen sich die Taschen voll? Tankrabatt versickert an der Zapfsäule
DWN
Panorama
Panorama Ölfirmen machen sich die Taschen voll? Tankrabatt versickert an der Zapfsäule
05.05.2026

Zahlen des Münchner Ifo-Instituts zeigen eine gebremste Wirkung des Tankrabatts an den deutschen Zapfsäulen. Besonders beim Diesel...