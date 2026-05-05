Politik

Olena Zelenska über den Krieg: Was die Ukraine heute zusammenhält

Olena Zelenska steht im Ukraine-Krieg für eine Form von Widerstand, die weit über Politik hinausreicht und psychische Gesundheit, kulturelle Identität sowie internationale Hilfe miteinander verbindet. Wie gelingt es ihr, einem verwundeten Land Stimme, Halt und Zukunftsperspektive zu geben?