Panorama

Trügerische Sicherheit: Warum Ihr Lieblingspasswort eine Gefahr ist

Die meisten Internetnutzer wiegen sich in Sicherheit, während sie Hackern die Tür sperrangelweit offen stehen lassen. Obwohl die Bedrohung durch Cyberkriminalität täglich wächst, verlassen sich viele auf veraltete Methoden und das eigene Bauchgefühl. Doch was hilft wirklich gegen Datenklau? Eine aktuelle Analyse zeigt die Diskrepanz zwischen Selbstbild und digitaler Realität.