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Trügerische Sicherheit: Warum Ihr Lieblingspasswort eine Gefahr ist

Die meisten Internetnutzer wiegen sich in Sicherheit, während sie Hackern die Tür sperrangelweit offen stehen lassen. Obwohl die Bedrohung durch Cyberkriminalität täglich wächst, verlassen sich viele auf veraltete Methoden und das eigene Bauchgefühl. Doch was hilft wirklich gegen Datenklau? Eine aktuelle Analyse zeigt die Diskrepanz zwischen Selbstbild und digitaler Realität.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
16.05.2026 17:21
Lesezeit: 3 min
Trügerische Sicherheit: Warum Ihr Lieblingspasswort eine Gefahr ist
74 Prozent der Deutschen halten ihre Passwörter für sicher – doch Experten warnen. Erfahren Sie, wie Passkeys, 2FA und Passwort-Manager wirklich schützen (Foto: dpa). Foto: Fabian Sommer

Im Folgenden:

  • Warum 74 Prozent der Deutschen ihre Passwörter für sicher halten – und damit falsch liegen.
  • Wie Passkeys, Zwei-Faktor-Authentifizierung und Passwort-Manager echten Schutz vor Cyberkriminalität bieten.
  • Weshalb das klassische Passwort laut Experten das unsicherste Einfallstor für Ransomware-Angriffe bleibt.

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