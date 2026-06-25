Micron-Aktie hebt ab: Traumzahlen und Hammer-Ausblick - KI boomt

Das Kursfeuerwerk bei Micron nach den Quartalszahlen des Chipkonzerns lässt am Donnerstag international die Chip- und Speicherwerte wieder mächtig anspringen. Nachdem die Titel des amerikanischen Tech-Unternehmens im außerbörslichen Handel um fast 20 Prozent anzogen und auf Rekordniveau zusteuern, kam die Rally international zunächst in Asien an. So schossen zum Beispiel die Papiere des südkoreanischen Chipherstellers SK Hynix prozentual zweistellig hoch. Der technologielastige Kospi-Index zog in Seoul um mehr als fünf Prozent an, der japanische Nikkei um 4,6 Prozent.

Micron löst globale Chip- und Speicher-Erholungsrally aus

In Europa bahnt es sich nun ebenfalls an, dass die Micron-Zahlen nach dem jüngsten Branchen-Rückschlag die KI-Fantasie der Anleger wieder beleben - anders, als es vor einigen Wochen noch bei Broadcom geschah. Im frühen Handel gewannen die Titel von Infineon fast sechs Prozent. Sie wurden begleitet von Werten aus der Ausrüster- und Zulieferbranche. Der ASML-Kurs kehrte mit mehr als vier Prozent Plus zurück in Richtung Rekordhoch. Titel der deutschen Vertreter Aixtron, Suss und Siltronic zogen um zwei bis neun Prozent an.

Laut dem Marktexperten Andreas Lipkow vom Broker CMC Markets ist nachbörslich in den USA eine Welle der Erleichterung über die Finanzmärkte gefegt. "Die Quartalszahlen von Micron Technology haben selbst die kühnsten Erwartungen noch in den Schatten gestellt und sorgen im Technologiesektor rund um den Globus für Begeisterung", schrieb der Experte am Morgen. Davon profitierten die Branchenwerte sehr viel deutlicher als der eher verhaltene Dax, der sich recht moderat im Plus bewegt. Weiterlesen Chip-Aktien treiben die Börsen. Droht jetzt der nächste Schock?

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Micron-Aktie: Experten reagieren euphorisch auf die Zahlen

Bei Micron treibt der KI-Boom die Geschäfte des US-Speicherchip-Spezialisten weiter kräftig an. Sowohl die Quartalszahlen als auch der Ausblick auf das laufende Quartal lägen weit über den Erwartungen, schrieb JPMorgan-Experte Harlan Sur am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Noch beeindruckender bewertete Sur aber eine deutliche Aufstockung langfristiger Verträge mit Schlüsselkunden. James Schneider von Goldman Sachs schrieb dazu, nun sei etwa die Hälfte der langfristigen Umsatzerwartungen von Micron in trockenen Tüchern. Sur ergänzte, Micron werde damit von einem zyklischen Hersteller zu einem mehrjährig abgesicherten Zulieferer.

Im Vorfeld der Micron-Zahlen war in den vergangenen Tagen eine Welle von Gewinnmitnahmen über Chipwerte eingebrochen. Unter Anlegern war es noch in aller Munde, dass Broadcom erst Anfang Juni eine solche in Gang gesetzt hatte, die dann aber ein paar Tage länger andauerte. Sorgen vor Übertreibungen waren auch jetzt wieder hochgekocht.

Laut dem Consorsbank-Experten Jochen Stanzl zerstreut Micron aber nun "jegliche Zweifel daran, dass der Speicherchipzyklus zu Ende oder die KI-Rally einen Hochpunkt erreicht haben könnte". Vor diesem Hintergrund schossen außerbörslich auch die Kurse großer US-Speicherhersteller wie Sandisk, Seagate und Western Digital teils prozentual zweistellig nach oben.