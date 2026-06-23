Finanzen

Chip-Aktien treiben die Börsen. Droht jetzt der nächste Schock?

Die Börse feiert Chip-Aktien, als wäre der KI-Boom ein Naturgesetz. Doch genau diese Euphorie macht die Märkte verletzlich. JPMorgan warnt vor plötzlichen Verkaufswellen, Goldman dämpft die Goldfantasie, Lithium kehrt zurück und selbst SpaceX wird zum Prüfstein einer überhitzten Anlegerwelt.
Autor
Bonnier Investor
23.06.2026 10:34
Lesezeit: 6 min
Chip-Aktien treiben die Börsen. Droht jetzt der nächste Schock?
Chip-Aktien sind zum Machtzentrum der Wall Street geworden. (Foto: dpa | Sven Hoppe) Foto: Sven Hoppe

Im Folgenden:

  • Warum Chip-Aktien zur größten Macht an der Wall Street geworden sind.
  • Wie JPMorgan vor neuen Schockwellen an den Märkten warnt.
  • Weshalb die KI-Euphorie Anleger zugleich reich und verletzlich macht.

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