Finanzen

Sk-Hynix-Aktie jagt Samsung vom Börsenthron

Der KI-Boom schreibt einen neuen Börsenkönig: Sk Hynix hat Samsung nach 26 Jahren von der Spitze Südkoreas verdrängt. Doch während Analysten weiter auf steigende Kurse setzen, wächst zugleich die Sorge vor einer Überhitzung des Chipsektors.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
23.06.2026 08:41
Aktualisiert: 23.06.2026 08:41
Lesezeit: 2 min
Sk-Hynix-Aktie jagt Samsung vom Börsenthron
Die Sk-Hynix-Aktie steigt rasant. Analysten bleiben optimistisch, warnen aber vor einer Überhitzung des Marktes. (Bild: ChatGPT)

Die Sk-Hynix-Aktie steht auch am Dienstag im Fokus der Anleger. Nach dem historischen Sprung an die Spitze der südkoreanischen Börse wird Sk Hynix derzeit mit rund 2,07 Billionen Won bewertet. Der Aktienkurs lag zuletzt bei etwa 2,58 Millionen Won, nachdem das Papier am Vortag noch ein Rekordhoch von knapp 2,95 Millionen Won erreicht hatte. Trotz der jüngsten Gewinnmitnahmen bleibt Sk Hynix damit das wertvollste börsennotierte Unternehmen Südkoreas vor Samsung.

Sk-Hynix-Aktie auf Rekordkurs: Chipkonzern entthront Samsung

Die Sk-Hynix-Aktie hat Geschichte geschrieben: Der Chipproduzent Sk Hynix hat Samsung als wertvollstes börsennotiertes Unternehmen Südkoreas abgelöst. Am Montag stieg die Aktie um 5,6 bis 5,7 Prozent und trieb die Marktkapitalisierung auf rund 2.080 bis 2.082,5 Billionen Won. Damit zog Sk Hynix knapp an Samsung vorbei, dessen Börsenwert bei rund 2.067 bis 2.081,3 Billionen Won lag. Samsung hatte die Spitzenposition seit dem Jahr 2000 ohne Unterbrechung gehalten.

Für die Sk-Hynix-Aktie markiert dieser Aufstieg einen bemerkenswerten Wendepunkt. Noch in den Nullerjahren stand das Unternehmen wegen hoher Schulden kurz vor dem Bankrott. Heute ist Sk Hynix der weltweit wertvollste Speicherchip-Hersteller und zählt zu den größten Gewinnern des KI-Booms.

KI-Boom treibt Sk Hynix an die Spitze

Der Aufstieg von Sk Hynix hängt eng mit dem weltweiten Boom rund um Künstliche Intelligenz zusammen. Das Unternehmen hat sich als führender Anbieter von High-Bandwidth-Memory-Chips (HBM) etabliert. Diese Hochleistungsspeicher kommen in modernen KI-Systemen zum Einsatz und werden unter anderem für die Entwicklung und den Betrieb großer Sprachmodelle benötigt.

Während klassische Speicherchips lange als standardisierte Massenware galten, hat die KI-Revolution die Bedeutung spezialisierter Speichertechnologien grundlegend verändert. Die Fähigkeit, enorme Datenmengen mit hoher Geschwindigkeit zu verarbeiten, ist zu einem entscheidenden Wettbewerbsfaktor geworden. Davon profitiert Sk Hynix stärker als nahezu jeder andere Halbleiterhersteller. Das Unternehmen gilt zudem als wichtiger Zulieferer von HBM-Chips für den KI-Champion Nvidia .

Sk-Hynix-Aktie zählt zu den größten KI-Gewinnern

Anleger feiern diese Entwicklung mit einer beeindruckenden Rally. Die Sk-Hynix-Aktie hat 2026 bereits um mehr als 340 Prozent zugelegt und damit sogar die ebenfalls starke Samsung-Aktie übertroffen, die auf ein Plus von rund 200 Prozent kommt.

Der Boom der beiden Chip-Schwergewichte hat auch den südkoreanischen Aktienmarkt beflügelt. Der Leitindex Kospi erreichte zuletzt Rekordstände und verzeichnete im laufenden Jahr einen Anstieg von rund 117 Prozent. Analysten rechnen angesichts der anhaltend hohen Nachfrage nach KI-Speicherchips mit weiterem Wachstum, auch wenn steigende HBM-Preise die Kosten für Rechenzentrumsbetreiber erhöhen könnten.

Analysten bleiben optimistisch

Ob die Sk-Hynix-Aktie ihre neue Spitzenposition dauerhaft verteidigen kann, dürfte maßgeblich davon abhängen, wie lange der weltweite KI-Boom anhält. Derzeit spricht jedoch vieles dafür, dass die Nachfrage nach Hochleistungsspeichern hoch bleibt.

Analysten bleiben trotz der Rekordrally optimistisch. Nach Daten von FactSet und MarketScreener empfehlen derzeit die meisten Experten die Sk-Hynix-Aktie weiterhin zum Kauf. Laut Wall Street Journal stufen 36 Analysten die Aktie als "Buy" ein, vier als "Overweight", nur zwei raten zum Halten und einer zum Verkauf. Das Konsensurteil lautet damit klar "Buy". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei rund 3,11 Millionen Won und damit über dem aktuellen Kursniveau.

Warnungen vor Überhitzung

Interessant ist allerdings auch die Kehrseite der Entwicklung: Einige Strategen warnen inzwischen vor einer Überhitzung des gesamten KI- und Halbleitersektors. In einer aktuellen Umfrage der Bank of America bezeichnen 80 Prozent der Fondsmanager Halbleiter inzwischen als den "überfülltesten Trade" am Markt. Das bedeutet nicht automatisch fallende Kurse, zeigt jedoch, wie groß die Euphorie inzwischen geworden ist.

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