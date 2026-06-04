Finanzen

Korea-Aktien im Rausch: Warum Anleger jetzt Asien feiern

Erst eroberte K-Pop die Welt, nun ziehen Korea-Aktien die Anleger in ihren Bann. Samsung und SK Hynix treiben einen Markt nach oben, der plötzlich wie eine einzige KI-Wette wirkt. Die Bewertungen erscheinen erstaunlich niedrig, doch die Geschichte der Börse kennt solche Euphoriephasen nur zu gut. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage, ob Asien die bessere Tech-Chance bietet oder bereits die nächste gefährliche Blase aufbläht.