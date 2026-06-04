Finanzen

Korea-Aktien im Rausch: Warum Anleger jetzt Asien feiern

Erst eroberte K-Pop die Welt, nun ziehen Korea-Aktien die Anleger in ihren Bann. Samsung und SK Hynix treiben einen Markt nach oben, der plötzlich wie eine einzige KI-Wette wirkt. Die Bewertungen erscheinen erstaunlich niedrig, doch die Geschichte der Börse kennt solche Euphoriephasen nur zu gut. Für Anleger stellt sich jetzt die Frage, ob Asien die bessere Tech-Chance bietet oder bereits die nächste gefährliche Blase aufbläht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
04.06.2026 04:24
Lesezeit: 6 min
Korea-Aktien im Rausch: Warum Anleger jetzt Asien feiern
Korea-Aktien ziehen Anleger an wie K-Pop die Fans. (Foto: dpa/Invision/AP | Evan Agostini) Foto: Evan Agostini

Im Folgenden:

  • Warum Korea-Aktien plötzlich zum neuen Liebling der Anleger werden.
  • Wie Samsung und SK Hynix den gesamten Markt antreiben.
  • Weshalb die Rallye trotz extremer Gewinne noch günstig wirkt.

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