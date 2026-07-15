Politik

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Der US-Präsident droht dem Iran erneut mit Angriffen auf Brücken und Kraftwerke. Ob die iranische Führung einlenkt und Verhandlungen zustimmt, ist unklar.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
15.07.2026 11:13
Lesezeit: 4 min
Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur
Dieses Bild aus einem vom US-Zentralkommando veröffentlichten Video (12.07.2026) zeigt eine Explosion im Marinestützpunkt Bandar Abbas, als drei vom US-Militär abgefeuerte unbemannte Oberflächenschiffe vom Typ "Corsair" - auch als Einweg-Angriffsdrohnen bezeichnet - den Hafen treffen. (Foto: dpa / U.S. Central Command via AP) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum Trump dem Iran mit der Zerstörung von Kraftwerken droht.
  • Welche neuen Angriffe die USA laut Berichten vorbereiten.
  • Wie der Iran auf die jüngsten US-Angriffe reagiert.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.
  • DWN: Deutschland ist raus. Ihr Finanzwissen muss es nicht sein.
    9 € / 3 Monate
    WM-Aktionspreis statt 36,97 €
    -76% sparen
     
    Tägliche Marktanalysen der DWN-Chefredaktion
    Endlich keine Werbung mehr
    Exklusive Interviews mit Top-Ökonomen und Investoren
    Voller Archiv-Zugriff auf alle Premium-Inhalte
     
    Angebot endet am 19. Juli, 23:55 Uhr — in --:--:--:--
X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Investieren für Kinder: Diese Entscheidungen können teuer werden
DWN
Finanzen
Finanzen Investieren für Kinder: Diese Entscheidungen können teuer werden
15.07.2026

Beim Ansparen für ein Kind hängt das Ergebnis nicht allein von der Rendite der Anlage ab. Es ist ebenso wichtig, auf wessen Namen das...

Rheinmetall-Aktie kaufen? Der Superzyklus steht erst am Anfang
DWN
Finanzen
Finanzen Rheinmetall-Aktie kaufen? Der Superzyklus steht erst am Anfang
15.07.2026

Der Wert der Rheinmetall-Aktie hat sich seit 2022 bereits vervielfacht. Russlands Krieg gegen die Ukraine, Europas Aufrüstung und...

Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur
DWN
Politik
Politik Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur
15.07.2026

Der US-Präsident droht dem Iran erneut mit Angriffen auf Brücken und Kraftwerke. Ob die iranische Führung einlenkt und Verhandlungen...

Russische Wirtschaft: China legt den Kreml an die technologische Leine
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Russische Wirtschaft: China legt den Kreml an die technologische Leine
15.07.2026

Russland pumpt Milliarden in seine Rüstungsindustrie, doch die Wirtschaft schrumpft, die Inflation steigt und die Devisenreserven...

Chinas Wirtschaft gerät ins Stocken: Experten zweifeln an den Zahlen
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Chinas Wirtschaft gerät ins Stocken: Experten zweifeln an den Zahlen
15.07.2026

Chinas Wirtschaft wächst weiter, doch hinter den offiziellen Zahlen zeigen sich immer tiefere Risse. Während Exporte und KI die...

ASML-Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen
DWN
Finanzen
Finanzen ASML-Aktie überrascht mit starken Quartalszahlen
15.07.2026

Die ASML-Aktie setzt ihren Höhenflug fort: Der Chipausrüster hebt nach überraschend starken Quartalszahlen erneut seine Prognose an und...

Aktienrenditen: Warum die Rekordbörsen zur Gefahr werden
DWN
Finanzen
Finanzen Aktienrenditen: Warum die Rekordbörsen zur Gefahr werden
15.07.2026

Die Börsen steigen, die Rekorde fallen und künstliche Intelligenz treibt die Kurse weiter nach oben. Doch je höher die Bewertungen...

Paypal-Aktie: Stripe und Advent wollen Bezahldienst kaufen
DWN
Finanzen
Finanzen Paypal-Aktie: Stripe und Advent wollen Bezahldienst kaufen
15.07.2026

Die angeschlagene Paypal-Aktie rückt plötzlich wieder ins Rampenlicht: Ein milliardenschweres Übernahmeangebot von Stripe und Advent...