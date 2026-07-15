Trump droht Iran mit Angriffen auf zivile Infrastruktur

Dieses Bild aus einem vom US-Zentralkommando veröffentlichten Video (12.07.2026) zeigt eine Explosion im Marinestützpunkt Bandar Abbas, als drei vom US-Militär abgefeuerte unbemannte Oberflächenschiffe vom Typ "Corsair" - auch als Einweg-Angriffsdrohnen bezeichnet - den Hafen treffen. (Foto: dpa / U.S. Central Command via AP) Foto: Uncredited