Politik

Gewerkschaften gegen Kanzler-Pläne: Das 90-Prozent-Rentenversprechen des DGB

Während die Bundesregierung um Kanzler Friedrich Merz das Rentensystem nach eigenen Vorstellungen umbauen will, geht der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) auf Konfrontationskurs. Eine eigene Expertenkommission des DGB präsentiert nun ein Alternativkonzept, das eine drastische Trendwende verspricht: Höhere Renten für alle, ohne dass die Deutschen dafür länger arbeiten müssen.