Wirtschaft

Unternehmensinsolvenzen treiben die Weltwirtschaft in den Stresstest

Die Weltwirtschaft taumelt in den nächsten Belastungstest. Coface warnt vor teurem Öl, neuer Inflation und Lieferkettenstress, während Firmen in immer mehr Ländern unter Druck geraten. Für Deutschland ist das besonders heikel, denn schwache Investitionen, Energiekosten und globale Konkurrenz treffen eine Wirtschaft, die kaum wächst.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
26.06.2026 06:03
Lesezeit: 8 min
Unternehmensinsolvenzen treiben die Weltwirtschaft in den Stresstest
Steigende Energiepreise, Lieferkettenstress und schwache Nachfrage treffen Unternehmen. (Foto: dpa | Christoph Reichwein) Foto: Christoph Reichwein

Im Folgenden:

  • Welche Risiken Coface jetzt für Deutschland und Europa sieht.
  • Wie Ölpreise die neue Inflationsgefahr verschärfen könnten.
  • Warum Lieferketten erneut zum Problem für Unternehmen werden.

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