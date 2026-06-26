Wirtschaft

Unternehmensinsolvenzen treiben die Weltwirtschaft in den Stresstest

Die Weltwirtschaft taumelt in den nächsten Belastungstest. Coface warnt vor teurem Öl, neuer Inflation und Lieferkettenstress, während Firmen in immer mehr Ländern unter Druck geraten. Für Deutschland ist das besonders heikel, denn schwache Investitionen, Energiekosten und globale Konkurrenz treffen eine Wirtschaft, die kaum wächst.