US-Börsenbericht: Wall Street schließt uneinheitlich, da Apple-Kursrutsch Tech-Titel belastet

Gemischte Signale für US-Aktienmärkte

Die Wall Street verzeichnete am Donnerstag eine uneinheitliche Entwicklung, während die Anleger neue Signale von Großunternehmen abwägten.

Der Dow Jones Industrial Average schloss im positiven Bereich und legte um 0,14 Prozent auf 51.920,62 Punkte zu.

Microsoft erlitt in dem Index Verluste und gab bis zum Ende der Handelssitzung um 3,46 Prozent nach.

Apple schockiert mit Preiserhöhungen

Heute kündigte Apple Preisänderungen für seine Produkte an, da die Preise für Speicherchips weiter steigen. Zu den Preiserhöhungen gehört unter anderem der Anstieg beim Basismodell des MacBook Air um 200 US-Dollar auf 1.299 US-Dollar sowie beim Basismodell des MacBook Pro um 300 US-Dollar auf 1.999 US-Dollar.

Die Apple-Aktien fielen nach der Ankündigung im frühen Handel um 5,23 Prozent, bevor sie die Sitzung mit einem Minus von 6,12 Prozent zum Handelsschluss beendeten.

Tech-Schwergewichte belasten S&P 500 und Nasdaq

Der S&P 500 schloss schwächer und gab bis zum Börsenschluss um 0,01 Prozent auf 7.357,49 Punkte nach. Apple führte die Verluste im Index an, ebenso wie Dell Technologies, die 5,67 Prozent einbüßten.

Der technologielastige Nasdaq gab bis zur Schlussglocke um 0,46 Prozent auf 25.358,60 Punkte nach.