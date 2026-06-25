Finanzen

SpaceX-Anleihe zeigt, wie teuer Musks KI-Traum wirklich ist

Elon Musk verkauft Anlegern eine Anleihe über 25 Milliarden Dollar und damit mehr als nur SpaceX. Hinter dem Deal steckt der Versuch, teure Schulden aus X und xAI unter das Dach von Starlink und Raketenverträgen zu schieben. Nun muss der Kapitalmarkt entscheiden, ob Musks KI-Wette ein Zukunftsgeschäft ist oder ein Risiko, das selbst SpaceX belasten kann.