Finanzen

SpaceX-Anleihe zeigt, wie teuer Musks KI-Traum wirklich ist

Elon Musk verkauft Anlegern eine Anleihe über 25 Milliarden Dollar und damit mehr als nur SpaceX. Hinter dem Deal steckt der Versuch, teure Schulden aus X und xAI unter das Dach von Starlink und Raketenverträgen zu schieben. Nun muss der Kapitalmarkt entscheiden, ob Musks KI-Wette ein Zukunftsgeschäft ist oder ein Risiko, das selbst SpaceX belasten kann.
Autor
avtor
Boštjan Usenik
25.06.2026 16:02
Lesezeit: 8 min
SpaceX-Anleihe zeigt, wie teuer Musks KI-Traum wirklich ist
Mit der SpaceX-Anleihe refinanziert Musk teure Schulden und stützt xAI. (Foto: dpa | Sebastian Gollnow) Foto: Sebastian Gollnow

Im Folgenden:

  • Warum die SpaceX-Anleihe Musks Schuldenproblem entschärfen soll.
  • Wie Starlink die riskante KI-Wette von xAI stützt.
  • Welche Rolle X bei Musks neuer Finanzarchitektur spielt.

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