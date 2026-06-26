Panorama

Digitaler Jugendschutz: Experten zweifeln an Altersgrenze ab 13 Jahren

Bundesfamilienministerin Karin Prien fordert eine strikte Altersschranke für soziale Netzwerke. Doch Fachleute warnen: Ohne echte Kontrollmechanismen bleibt die Regulierung ein zahnloser Tiger – das eigentliche Problem liegt tiefer.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
26.06.2026 08:44
Lesezeit: 3 min
Digitaler Jugendschutz: Experten zweifeln an Altersgrenze ab 13 Jahren
Eine Altersgrenze für soziale Medien ab 13 Jahren greift zu kurz. Erfahren Sie, warum Experten echte Kontrollen und sicherere Plattformen fordern (Foto: dpa). Foto: Robert Michael

Im Folgenden:

  • Warum Experten an der geplanten Altersgrenze von 13 Jahren für soziale Medien zweifeln.
  • Wie die Altersverifikation auf Social-Media-Plattformen in der Praxis scheitert.
  • Welche Maßnahmen beim Jugendschutz im Netz laut Experten tatsächlich wirksam sind.

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