Politik

US-Verzicht auf Mittelstreckenwaffen in Deutschland: EU sucht Alternativen

Der US-Marschflugkörper Tomahawk wird vorerst nicht in Deutschland stationiert. Die Verlegung von US-Mittelstreckenwaffen nach Deutschland sollte eigentlich die Abschreckung gegen Russland stärken. Nach den jüngsten Absagen aus Washington beschäftigt die Tomahawk-Frage auch die EU.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten, DPA
16.05.2026 07:19
Aktualisiert: 16.05.2026 17:19
Lesezeit: 1 min
US-Verzicht auf Mittelstreckenwaffen in Deutschland: EU sucht Alternativen
Tomahawk-Frage: Sebastian Hartmann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesministerium der Verteidigung, beim EU-Verteidigungsministertreffen. (Foto: dpa) Foto: Ansgar Haase

Im Folgenden:

  • Warum der US-Verzicht auf Mittelstreckenwaffen in Deutschland die EU zum Handeln zwingt.
  • Welche Alternativen Berlin prüft, um die Abschreckungsfähigkeit gegenüber Russland zu erhalten.
  • Wie ein deutsch-amerikanisches Joint Venture zur Tomahawk-Produktion entstehen könnte.

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