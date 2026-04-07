Wirtschaft

Russlands Ölindustrie unter Druck: Ukraine-Angriffe führen zu Produktionskürzungen

Die russische Ölproduktion gerät infolge ukrainischer Angriffe auf zentrale Infrastruktur zunehmend unter Druck. Welche Folgen haben die Ausfälle für die globalen Energiemärkte und die wirtschaftliche Stabilität Russlands?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
07.04.2026 13:15
Lesezeit: 2 min
Russlands Ölindustrie unter Druck: Ukraine-Angriffe führen zu Produktionskürzungen
Ukrainische Angriffe auf zentrale Energieanlagen belasten Russlands Exportinfrastruktur und zwingen die Ölindustrie zu ersten Produktionskürzungen (Foto: dpa) Foto: Igor Russak

Im Folgenden:

  • Warum ukrainische Drohnenangriffe Russlands Ölexporte um ein Fünftel senken.
  • Wie verstopfte Pipelines und volle Lager russische Produzenten zu Förderkürzungen zwingen.
  • Welche Folgen anhaltende Produktionsausfälle für Energiepreise und Inflation in Deutschland haben.

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