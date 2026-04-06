Die unsichtbaren Schatzkammern der Welt: 10 Rohstoffquellen unter dem Radar

Manganknolle aus der Tiefsee: Das wertvolle Erz enthält unter anderem Mangan, Kobalt, Kupfer und Seltene Erden. (Foto: dpa)

Manganknolle aus der Tiefsee: Das wertvolle Erz enthält unter anderem Mangan, Kobalt, Kupfer und Seltene Erden. (Foto: dpa) Foto: Ingo Wagner

Im Folgenden:

Warum der nächste globale Rohstoffkampf abseits bekannter Förderländer beginntDie aktuelle Ölkrise und damit Energiekrise durch den Irankrieg, Donald Trumps verlässlich immer wiederkehrendes...

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