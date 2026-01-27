Technologie

Lithium-Abbau als strategischer Rohstofffaktor für Deutschland

Der Abbau von Lithium gilt als Schlüssel für Europas Industrie und Energiewende. Doch im Erzgebirge treffen große Hoffnungen auf politische Hürden, Umweltbedenken und offene Finanzierungsfragen. Zwei Nachbarländer verfolgen ähnliche Ziele – mit sehr unterschiedlichen Voraussetzungen für den Lithium-Abbau. Wer setzt sich durch?