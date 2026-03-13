Wirtschaft

Energiepolitik in der Iran-Krise: Wirtschaftsbeiräte legen Strategiepapier vor

In der Debatte um die rasant steigenden Energiekosten plädieren die Berater von Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche für marktkonforme Lösungen. In einem aktuellen Kurzgutachten zur Eskalation im Nahen Osten spricht sich das Expertengremium gegen staatliche Eingriffe wie Tankrabatte oder eine Übergewinnsteuer aus. Um die Versorgungssicherheit langfristig zu stärken, empfehlen die Ökonomen stattdessen stabile Gasverträge und eine vorurteilsfreie Prüfung der heimischen Schiefergasförderung.