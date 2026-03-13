Politik

Trump erwägt US-Bodenoperationen im Iran: Zwei riskante Angriffsoptionen im Fokus

In Washington werden zwei riskante Bodentruppenoperationen im Iran geprüft, die das Atomprogramm und die wirtschaftliche Basis des Regimes treffen sollen. Setzt Präsident Trump tatsächlich auf US-Bodentruppen, um den Druck auf Teheran entscheidend zu erhöhen?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
13.03.2026 11:20
Lesezeit: 5 min
Trump erwägt US-Bodenoperationen im Iran: Zwei riskante Angriffsoptionen im Fokus
In Washington werden mögliche US-Bodentruppenoperationen im Iran diskutiert, mit denen Präsident Trump sowohl das Atomprogramm als auch zentrale Öleinnahmen des Regimes treffen könnte (Foto: dpa) Foto: Julia Demaree Nikhinson

Im Folgenden:

  • Warum Washington zwei Bodenoperationen im Iran prüft, die das Regime wirtschaftlich destabilisieren könnten.
  • Welche strategischen Ziele US-Spezialkräfte im Iran ins Visier nehmen könnten und welche Risiken dabei entstehen.
  • Weshalb ein möglicher Angriff auf die Ölinsel Kharg auch deutsche Wirtschaftsinteressen direkt berühren würde.

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