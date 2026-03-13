Politik

Trump erwägt US-Bodenoperationen im Iran: Zwei riskante Angriffsoptionen im Fokus

In Washington werden zwei riskante Bodentruppenoperationen im Iran geprüft, die das Atomprogramm und die wirtschaftliche Basis des Regimes treffen sollen. Setzt Präsident Trump tatsächlich auf US-Bodentruppen, um den Druck auf Teheran entscheidend zu erhöhen?