Wirtschaft

Ölpreis: China bremst, doch die nächste Preiswelle rollt an

Chinas Ölimporte sind eingebrochen, doch Entwarnung am Ölmarkt wäre riskant. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, Washington beruhigt die Märkte mit Worten, und Analysten warnen vor neuen Preisrekorden im Sommer. Für Deutschland wird daraus eine Kostenfrage für Industrie, Logistik und Verbraucher.
Autor
Naglis Navaks
03.06.2026 13:52
Lesezeit: 4 min
Ölpreis: China bremst, doch die nächste Preiswelle rollt an
Schlepper schieben einen Rohöltanker in Position an einer Anlegestelle für Ölimporte in Qingdao in der ostchinesischen Provinz Shandong. (Foto: dpa) Foto: Uncredited

Im Folgenden:

  • Warum der Ölpreis trotz Chinas Importsturz gefährlich stabil wirkt.
  • Wie die Hormus-Krise neue Ölpreis-Rekorde im Sommer auslösen könnte.
  • Welche Rolle Chinas Reserven für die Entspannung am Markt spielen.

'Registrieren Sie sich für den vollen Zugang mit einem Benutzernamen oder melden Sie sich an, wenn Sie bereits einen haben.

  • Der Artikel ist nur für Abonnenten verfügbar.

  • 3 Monate Zugriff ab nur 1,66 EUR

     

    Endlich keine Werbung

    ✔ Unbegrenzter Zugriff auf wirklich alle Inhalte

    Inklusive täglichem Newsletter

    Inklusive einem ePaper mit monatlichem Schwerpunkt

    Teilen Sie Artikel mit Nicht-Abonnenten

    Archiv aller ePaper

    Vorlesefunktion aller Artikel

X
DWN-Wochenrückblick

Weniger E-Mails, mehr Substanz: Der DWN-Wochenrückblick liefert 1x/Woche die wichtigsten Themen kompakt als Podcast. Für alle, deren Postfach überläuft.

E-mail: *

Ich habe die Datenschutzerklärung sowie die AGB gelesen und erkläre mich einverstanden.

Naglis Navaks
Naglis Navaks ist Absolvent der Fakultät für Geschichte der Universität Vilnius.

Seine journalistische Laufbahn begann er bei den Zeitschriften „Naujasis Židinys-Aidai“ und „Verslo klasė“. Bei „Verslo žinios“ war er zunächst als Nachrichtenredakteur und Energiekorrespondent tätig. Nun beschäftigt er sich mit Marktthemen.
Investitionen in die Energiewende: EU-Kommission will mehr Schulden erlauben
DWN
Politik
Politik Investitionen in die Energiewende: EU-Kommission will mehr Schulden erlauben
03.06.2026

Die EU-Kommission schlägt vor, dass Mitgliedsstaaten für den Wandel zu sauberer Energie mehr Schulden machen dürfen, ohne Strafverfahren...

Steigende Arbeitslosigkeit: Bundesagentur für Arbeit steuert auf Milliardendefizit zu
DWN
Finanzen
Finanzen Steigende Arbeitslosigkeit: Bundesagentur für Arbeit steuert auf Milliardendefizit zu
03.06.2026

Die schwierige wirtschaftliche Lage und der schwache Arbeitsmarkt in Deutschland haben erhebliche Auswirkungen auf den Haushalt der...

Ölpreis: China bremst, doch die nächste Preiswelle rollt an
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft Ölpreis: China bremst, doch die nächste Preiswelle rollt an
03.06.2026

Chinas Ölimporte sind eingebrochen, doch Entwarnung am Ölmarkt wäre riskant. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, Washington...

Vor Wirtschaftsforum: Selenskyj lobt Drohnenangriff auf Sankt Petersburg
DWN
Politik
Politik Vor Wirtschaftsforum: Selenskyj lobt Drohnenangriff auf Sankt Petersburg
03.06.2026

Russische Behörden haben ukrainische Angriffe gemeldet: Ukrainische Drohnen trafen auch Energie- und Militäranlagen in St. Petersburg....

US-Zölle: USA planen neue Zölle – Zwangsarbeit als Begründung
DWN
Wirtschaft
Wirtschaft US-Zölle: USA planen neue Zölle – Zwangsarbeit als Begründung
03.06.2026

Die umstrittene Zollpolitik der Trump-Regierung beschäftigt derzeit die Gerichte. Jetzt wird ein neues Argument für neue, zusätzliche...

Weltbekannter Professor sieht gefährliche Veränderung bei Trump
DWN
Politik
Politik Weltbekannter Professor sieht gefährliche Veränderung bei Trump
03.06.2026

Francis Fukuyama sieht Trump politisch geschwächt, aber gerade deshalb gefährlich. Für Dänemark und Grönland könnte die nächste...

Dokumentenanalyse mit KI: Was Unternehmen jetzt beachten sollten
DWN
Technologie
Technologie Dokumentenanalyse mit KI: Was Unternehmen jetzt beachten sollten
03.06.2026

KI revolutioniert die Dokumentenanalyse und stellt Unternehmen, Verwaltungen und Beschäftigte vor eine neue Arbeitsteilung. Welche Rolle...

Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte
DWN
Politik
Politik Russland-Ölpreisdeckel: Warum der Iran-Krieg Putins Ölgeschäft entlasten könnte
03.06.2026

Die EU wollte Russlands Öleinnahmen kappen, nun bringt ausgerechnet der Iran-Krieg den Preisdeckel ins Wanken. Wenn die Ölpreise weiter...