Wirtschaft

Ölpreis: China bremst, doch die nächste Preiswelle rollt an

Chinas Ölimporte sind eingebrochen, doch Entwarnung am Ölmarkt wäre riskant. Die Straße von Hormus bleibt blockiert, Washington beruhigt die Märkte mit Worten, und Analysten warnen vor neuen Preisrekorden im Sommer. Für Deutschland wird daraus eine Kostenfrage für Industrie, Logistik und Verbraucher.