Wirtschaft

Iran-Krieg erschüttert die Märkte: Ölpreis, Aktien und Bitcoin unter Druck

Der Iran-Krieg sorgt weltweit für starke Ausschläge bei Ölpreisen, Aktien, Währungen, Gold und Bitcoin und verschärft die Unsicherheit an den Finanzmärkten. Fünf Grafiken zeigen, wie sich der Konflikt seit Ende Februar auf zentrale Marktindikatoren ausgewirkt hat.