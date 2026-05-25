Politik

Weltbekannter Professor sieht gefährliche Veränderung bei Trump

Francis Fukuyama sieht Trump politisch geschwächt, aber gerade deshalb gefährlich. Für Dänemark und Grönland könnte die nächste Krise aus Washington kommen, wenn der US-Präsident Ablenkung braucht.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
25.05.2026 16:00
Lesezeit: 12 min
Weltbekannter Professor sieht gefährliche Veränderung bei Trump
Francis Fukuyama, 73, ist Professor und Senior Researcher an der Stanford University. (Foto: dpa) Foto: Paolo Aguilar

Im Folgenden:

  • Warum Fukuyama ein geschwächtes Trump-Amerika als größte Gefahr für Grönland sieht.
  • Wie Fukuyamas Analyse Europas Beschwichtigungsstrategie gegenüber Trump als strategischen Fehler bewertet.
  • Weshalb der Stanford-Professor trotz allem einen demokratischen Sieg bei den US-Zwischenwahlen erwartet.

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