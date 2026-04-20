Politik

Richard Moore sieht globale Risiken: Spannungen setzen Europa unter Druck

Die Aussagen von Ex-MI6-Chef Richard Moore zeichnen ein ungewöhnlich offenes Bild der aktuellen Weltlage zwischen Ukrainekrieg, Iran-Konflikt und wachsendem Druck auf die NATO. Welche Konsequenzen ergeben sich daraus für den Umgang mit Putin und die strategische Rolle Europas?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
20.04.2026 06:00
Lesezeit: 8 min
Richard Moore sieht globale Risiken: Spannungen setzen Europa unter Druck
Ex-MI6-Chef Richard Moore warnt, dass geopolitische Krisen um Putin, Iran und die NATO Europas Sicherheitsordnung zunehmend unter Druck setzen (Foto: dpa) Foto: Gavriil Grigorov

Im Folgenden:

  • Warum Ex-MI6-Chef Moore Putin für gefährlicher hält als jeden anderen Akteur der Weltpolitik.
  • Weshalb der Krieg gegen den Iran Russland strategisch entlastet und die Lage für Europa verschärft.
  • Welche Konsequenzen Moore aus der aktuellen Weltlage direkt für Deutschland ableitet.

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