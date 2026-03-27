Wirtschaft

Krieg löst Container-Chaos aus: Jetzt müssen Spediteure Kriegsgebühr zahlen

Je länger der Iran-Krieg andauert, desto größer wird der Druck auf die globalen Lieferketten. Scan Global sieht ein reales Risiko, dass es Monate dauern wird, bis sich die Engpässe wieder auflösen.