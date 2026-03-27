DWN-Wochenrückblick KW 13: Die wichtigsten Analysen der Woche

1 Wie Deutschland seine Industrie verliert

Der Bosch-Dominoeffekt: Der Stellenabbau beim Technologiekonzern Bosch offenbart die akute Gefahr der Deindustrialisierung in Deutschland, die durch hohe Standortkosten, teure Energie und Bürokratie vorangetrieben wird. Für das eng verflochtene Netzwerk aus mittelständischen Zulieferern bedeutet dieser Dominoeffekt und der abrupte Wechsel zur Elektromobilität oft eine existenzielle Bedrohung und den Verlust von wertvollem Know-how.

2 Die Infrastruktur für totale Transparenz steht

EU-Vermögensregister: Unter dem Deckmantel der Geldwäschebekämpfung vernetzt die EU schrittweise nationale Datenbanken zu einem de-facto-Vermögensregister , das eine lückenlose finanzielle Transparenz der Bürger über Konten, Immobilien und Luxusgüter anstrebt . Datenschützer warnen dabei vor einem "Mission Creep", bei dem diese Infrastruktur künftig auch für allgemeine Überwachung oder Vermögensabgaben missbraucht werden könnte . de-facto-Vermögensregisterallgemeine Überwachung oder Vermögensabgaben missbraucht

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3 Wird das Regime in Teheran gestürzt?

Iran-Krieg eskaliert weiter: Die Ausweitung des Konflikts mit dem Iran zwingt die Golfstaaten zu einer strategischen Neuausrichtung, da iranische Angriffe auf zivile Infrastrukturen und die Drohung einer Blockade der Straße von Hormus die Weltwirtschaft massiv unter Druck setzen . Dies bedroht insbesondere Energiepreise und globale Lieferketten, wovon auch die exportorientierte deutsche Wirtschaft stark betroffen ist . Blockade der Straße von Hormus die Weltwirtschaft massiv unter Druck setzenexportorientierte deutsche Wirtschaft

4 Koalition will Ehepartner blechen lassen

Familienversicherung vor dem Aus: Um das Milliardendefizit der Krankenkassen zu senken und Arbeitsanreize für Frauen zu schaffen, prüft die Bundesregierung die Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartner in der gesetzlichen Krankenversicherung . Für betroffene Familien, die nicht unter Ausnahmeregelungen fallen, könnte dies künftig finanzielle Mehrbelastungen von mindestens 225 Euro pro Monat bedeuten . Abschaffung der kostenlosen Mitversicherung für Ehepartnerfinanzielle Mehrbelastungen von mindestens 225 Euro pro Monat

5 Was ist mit dem Goldpreis los?

Gilt Gold noch als sicherer Hafen: In einer Phase extremer Liquiditätsengpässe hat Gold seinen Status als "sicherer Hafen" vorübergehend verloren , da Investoren es massenhaft verkaufen, um Verluste in anderen Anlageklassen auszugleichen . Hohe Zinsen der US-Notenbank und geopolitische Stressfaktoren haben zu einem seltenen, synchronen Preisverfall bei Aktien, Silber, Kupfer und Gold geführt . Gold seinen Status als "sicherer Hafen" vorübergehend verlorenseltenen, synchronen Preisverfall bei Aktien, Silber, Kupfer und Gold

6 Energiekrieg erreicht neue Stufe

Russlands Ölexport unter Beschuss: Gezielte Drohnenangriffe auf wichtige russische Ostseehäfen wie Primorsk haben vorübergehend zu einem Stopp der russischen Rohölexporte geführt und Moskaus Energieinfrastruktur empfindlich getroffen . Obwohl Deutschland kaum noch russisches Öl importiert, birgt diese Entwicklung das Risiko globaler Angebotsengpässe , die sich auf europäische Lieferketten und Preise auswirken können . Stopp der russischen RohölexporteRisiko globaler Angebotsengpässe

7 Iranisches und venezolanisches Öl sind nicht direkt austauschbar

Ölpreisschock und physikalische Grenzen am Ölmarkt: Rohöl ist kein einheitlicher Rohstoff, weshalb beispielsweise sanktionierte iranische (mittelschwer) und venezolanische (sehr schwer) Öle aufgrund unterschiedlicher Dichte und Schwefelgehalte nicht direkt austauschbar sind . Diese physikalischen Unterschiede erfordern spezifische Raffinerietechnologien, was den globalen Ölmarkt in Segmente unterteilt und Handelsströme sowie Preisreaktionen bei Krisen maßgeblich beeinflusst . unterschiedlicher Dichte und Schwefelgehalte nicht direkt austauschbarÖlmarkt in Segmente unterteilt

Infografik: NotebookLM

Warum diese Woche entscheidend war