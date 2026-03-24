Wirtschaft

Ölpreisschock und physikalische Grenzen am Ölmarkt: Iranisches und venezolanisches Öl sind nicht direkt austauschbar

Die europäischen Staaten haben ihre Lieferquellen seit 2022 deutlich diversifiziert, weshalb Europa vor allem Preissteigerungen ausgesetzt ist, während Asien stärker von physischen Lieferausfällen betroffen ist.
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
24.03.2026 05:40
Lesezeit: 7 min
Ölpreisschock und physikalische Grenzen am Ölmarkt: Iranisches und venezolanisches Öl sind nicht direkt austauschbar
Rohöl ist nicht beliebig austauschbar: Die physikalischen und chemischen Unterschiede sind erheblich. (Foto: dpa) Foto: Jerod Foster

Im Folgenden:

  • Warum iranisches und venezolanisches Öl trotz ähnlicher Sanktionslage nicht dieselben Märkte bedienen.
  • Weshalb eine Schließung der Straße von Hormus Europa und Asien grundverschieden treffen würde.
  • Wie Raffineriestruktur und Rohölchemie dauerhafte Preisunterschiede von bis zu 15 Dollar je Barrel erzeugen.

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