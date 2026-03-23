Finanzen

Goldpreis-Rally bleibt aus – trotz Iran-Krieg: Schweizer Privatbank Julius Bär erklärt die Gründe

Der Goldpreis reagiert trotz des Iran-Kriegs, steigender Energiepreise und wachsender Inflationssorgen ungewöhnlich verhalten und bleibt damit hinter der typischen Krisenreaktion zurück. Warum zeigt der Goldpreis aktuell keine klare Aufwärtsdynamik?