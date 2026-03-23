Finanzen

Goldpreis-Rally bleibt aus – trotz Iran-Krieg: Schweizer Privatbank Julius Bär erklärt die Gründe

Der Goldpreis reagiert trotz des Iran-Kriegs, steigender Energiepreise und wachsender Inflationssorgen ungewöhnlich verhalten und bleibt damit hinter der typischen Krisenreaktion zurück. Warum zeigt der Goldpreis aktuell keine klare Aufwärtsdynamik?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
23.03.2026 05:51
Lesezeit: 2 min
Goldpreis-Rally bleibt aus – trotz Iran-Krieg: Schweizer Privatbank Julius Bär erklärt die Gründe
Der Goldpreis reagiert trotz Iran-Krieg nur verhalten und bleibt hinter der üblichen Aufwärtsdynamik in Krisenzeiten zurück (Foto: dpa) Foto: manything

Im Folgenden:

  • Warum der Goldpreis trotz Iran-Krieg und steigender Inflation deutlich fällt.
  • Welche Faktoren laut Julius Bär derzeit gegen einen Anstieg des Goldpreises sprechen.
  • Weshalb Gold laut Experten zunehmend seinen Ruf als sicherer Hafen verliert.

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