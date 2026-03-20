Finanzen

Goldpreis aktuell: Gilt Gold noch als sicherer Hafen?

Am Freitag ist der Goldpreis erneut in die Verlustzone gerutscht. Bei Anlegern sollten nun die Alarmglocken schrillen: Wenn der Goldpreis parallel zu anderen Edelmetallen und Aktien fällt, dann deutet das auf eine außergewöhnliche Stressphase hin. Ist Gold kein sicherer Hafen mehr?