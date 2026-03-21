Politik

Iran-Krieg eskaliert weiter: Wird das Regime in Teheran gestürzt?

Der Iran-Krieg zwingt die Staaten am Persischen Golf zu einer grundlegenden Neubewertung ihrer Strategie und trifft besonders die Vereinigten Arabischen Emirate. Wird die Zerschlagung des Regimes in Teheran damit zur einzigen verbleibenden Option für die Region?