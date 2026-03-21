Politik

Iran-Krieg eskaliert weiter: Wird das Regime in Teheran gestürzt?

Der Iran-Krieg zwingt die Staaten am Persischen Golf zu einer grundlegenden Neubewertung ihrer Strategie und trifft besonders die Vereinigten Arabischen Emirate. Wird die Zerschlagung des Regimes in Teheran damit zur einzigen verbleibenden Option für die Region?
Autor
Deutsche Wirtschaftsnachrichten
21.03.2026 17:17
Lesezeit: 3 min
Iran-Krieg eskaliert weiter: Wird das Regime in Teheran gestürzt?
Der Iran-Krieg trifft die Vereinigten Arabischen Emirate und zwingt die Staaten am Persischen Golf zur Unterstützung einer möglichen Zerschlagung des Regimes in Teheran (Foto: iStock.com, J2R) Foto: J2R

Im Folgenden:

  • Warum die Blockade der Straße von Hormus den Iran-Konflikt auf eine globale Ebene hebt.
  • Weshalb Golfstaaten trotz massiver Drohnenangriffe eine direkte militärische Beteiligung vermeiden.
  • Welche wirtschaftlichen Folgen der eskalierte Iran-Krieg für Deutschland und seine Lieferketten hat.

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